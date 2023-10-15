Как обрезать смородину - оставляем некоторые старые ветки, находим вздутые почки

Правильная обрезка смородины помогает оздоровить куст и увеличить количества урожая на следующий год. Поэтому к процедуре надо отнестись серьезно, если вы заточены на результат.

Важно обрезать кусты в сухую погоду, так как дождь может попасть в ранки и вызвать раздражение. Если есть мульча и опавшая листва рядом - убирайте. В них могут залечь вредители.

Раз в два года вырезаем под корень старые ветки - от четырех лет и старше. Прореживаем середину куста так, чтобы попадал солнечный свет.

Годовые приросты укорачиваем на 5-7 сантиметров. Все старые ветки за раз удалять не стоит, достаточно убрать 2-3. Те, которые уже лежат на земле или смотрят в бока.

Также важно удалить вздутые почки. Скорее всего, это может быть смородиновый клещ.

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