Астрологический прогноз на 15-16 октября: кому-то сильно повезет в финансах

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом на 15-16 октября. В целом дни крайне удачные, и особенно в финансовом плане.

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Период обещает быть высокоэнергичным, изобильным и буквально пронизан положительной энергетикой. Астролог советует планировать, больше общаться с единомышленниками и, наконец, заняться делами, которые долго откладывались, потому что сейчас лучшее время.

Мун отметила, что вопросы, решаемые 15-16 октября, будут иметь благоприятный исход, а удача в финансовом плане ждет абсолютно всех представителей зодиакального круга.

Есть и минусы. В этот период рекомендуется контролировать собственные чувства, так как вероятность размолвок крайне высокая.

По материалам портала «А теперь внимание!».