Лучшее блюдо, чтобы согреться! Такого крем-супа из кабачков и бекона вы точно не пробовали

Когда хочется согреться за чашечкой чего-то теплого и вкусного — крем-суп из кабачков идеальный вариант. Готовится он на курином бульоне, получается ароматным, сытным и богатым на вкус.
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Ингредиенты:
- 2 кабачка среднего размера,
- 150 граммов бекона,
- одна луковица,
- два зубчика чеснока,
- 350 мл куриного бульона,
- 150 мл сливок (20%),
- соль, перец по вкусу и растительное масло для обжарки.
- Кабачки очистите и нарежьте на кусочки. Лук и чеснок мелко нашинкуйте, обжарьте лук на масле в кастрюле до золотистости.
- Закиньте к луку чеснок и обжаривайте 1-2 минуты, затем добавьте мелко нарезанный бекон и готовьте, пока он не станет хрустящим.
- Введите нарезанные кабачки и обжаривайте около 5 минут.
- Влейте куриный бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне, пока кабачки не станут мягкими (15-20 минут).
- Измельчите суп погружным блендером, добавьте сливки, подогрейте на среднем огне и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.
Подавайте крем-суп с пылу с жару, украсив веточкой зелени или добавив несколько кусочков бекона для пикантности, советует портал «А теперь внимание!».