Лучшее блюдо, чтобы согреться! Такого крем-супа из кабачков и бекона вы точно не пробовали

Когда хочется согреться за чашечкой чего-то теплого и вкусного — крем-суп из кабачков идеальный вариант. Готовится он на курином бульоне, получается ароматным, сытным и богатым на вкус.

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Ингредиенты:

- 2 кабачка среднего размера,

- 150 граммов бекона,

- одна луковица,

- два зубчика чеснока,

- 350 мл куриного бульона,

- 150 мл сливок (20%),

- соль, перец по вкусу и растительное масло для обжарки.

Кабачки очистите и нарежьте на кусочки. Лук и чеснок мелко нашинкуйте, обжарьте лук на масле в кастрюле до золотистости. Закиньте к луку чеснок и обжаривайте 1-2 минуты, затем добавьте мелко нарезанный бекон и готовьте, пока он не станет хрустящим. Введите нарезанные кабачки и обжаривайте около 5 минут. Влейте куриный бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне, пока кабачки не станут мягкими (15-20 минут). Измельчите суп погружным блендером, добавьте сливки, подогрейте на среднем огне и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.

Подавайте крем-суп с пылу с жару, украсив веточкой зелени или добавив несколько кусочков бекона для пикантности, советует портал «А теперь внимание!».