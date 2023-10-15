Размножили замиокулькас самым простым способом - луковица вырастит из листа, пойдут корешки

Замиокулькас можно легко укоренить через листья. Буквально через две недели из листочка вырастит луковица размером с один сантиметр. Пойдут корешки.

С грунтом не мудрите. Смешайте в равных пропорциях покупную землю для цветов с обычным речным песком.

Почву сначала заложите в небольшой стаканчик, добавьте щепотку вермикулита. Увлажните. Возьмите обычный листок замиокулькаса и воткните его в землю. Заглубите листовую пластину на 1,5 сантиметра.

Оставьте в таком состоянии на две недели. Как только появятся корешки - пересаживайте в горшок. Желательно, минимум через месяц.

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