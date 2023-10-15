Не думали, что так просто — нагар на сковороде размяк на глазах и отслоился: помог турецкий метод

Если вы не любите тратить много времени на решение бытовых вопросов, возьмите на вооружение турецкий метод очищений сковородок и кастрюль от нагара.

Этим же способом можно довести до блеска крышки и противни, которые покрылись липким слоем.

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Отмерьте две ложки кислородного отбеливателя в порошке и бросьте в таз. Положите в него сковороду. Залейте кипятком.

Вы увидите реакцию сразу. После исчезновения шипения и прекращения появления пены вы заметите, что нагар стал отходить.

Выждите полчаса и приступите к обработке. Лучше всего нагар счищать металлической губкой. Он отслоится довольно легко.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»