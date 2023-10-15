В какие даты надо обрабатывать яблони и груши от вредителей и болезней - по регионам

Осенью яблони, груши и другие плодовые деревья надо всегда обрабатывать от вредителей и болезней. Только в этом случае у вас будет здоровый урожай в новом году, в противном случае - нет.

И лучше всего это делать тогда, когда с деревьев опадут все деревья. В каждом регионе - это разные даты. Поэтому стоит ориентироваться на температуру воздуха за окном. Дневные градусы должны быть в районе +5.

Ни в коем случае не делайте это в заморозки. Если не успели - лучше отложите процедуру до весны. Иначе вы все только испортите.

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