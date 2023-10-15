Поливать или не поливать? Как подготовить клубнику к зиме и не загубить урожай

Клубника остро реагирует на морозы, а потому эту культуру лучше укрывать на зиму. Этап до этой процедуры не менее важен, но, к сожалению, не все о нем знают.

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Если осень выдалась сухой, то перед укрытием клубнику обязательно стоит полить. Так она будет более устойчива к холодам, почва сохранит нужный уровень тепла, а это огромный плюс для ягодной культуры зимой.

Обезвоженная почва грозит для клубники испорченным урожаем в будущем. Есть риск повреждения корневой системы, и, следовательно, клубника может погибнуть.

По материалам «БелНовости».