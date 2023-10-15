Почему сыр нужно доставать из холодильника за 1 час до подачи к столу: вкусу удивитесь

Многие очень трепетно относятся к температуре охлаждающих напитков, ведь только при определенных температурах раскрывается полностью их вкус.

На самом деле так работают почти все продукты, раскрывают свои вкусовые качества на сто процентов только при должных температурах.

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Для сыра идеальным считается время после часа его хранения в холодильнике. Только так вы сможете насладиться его вкусом полностью.

В сильно холодном виде сыр не так ароматен и вкусен.

Источник: дзен-канал «СберМаркет»