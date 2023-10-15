Спасение от клещей и не только: вот почему стоит посадить календулу на участке

Кому-то календула кажется неказистой, но на деле у этого растения масса плюсов. Она неприхотлива в уходе и это далеко не единственное достоинство цветка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Главным плюсом календулы опытные дачники называют ее способность отпугивать клещей. Растение минимизирует появление паразитов на участке, а при пышной посадке и вовсе избавит от насекомых.

Посаженная рядом с капустой, гладиолусами и астрами календула считается защитой для растений от ряда заболеваний. По опыту садоводов, посадки реже болеют, если рядом цветет календула.

Не менее важный пункт в пользу календулы еще и то, что цветок обогащает состав почвы и в целом положительно влияет на участок, пишут «Белновости».