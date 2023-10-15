Что надо сделать с декабристом, чтобы он распушил пышные шапки к Новому году

Декабрист так называют потому, что он цветет только один раз в год - в декабре, к Новому году. И если за растением не ухаживать, не подкармливать, то и этого не будет, оно капризное.

Первое, на что негативно реагирует декабрист - это избыток или недостаток света. Поэтому лучше всего горшок держать в восточной или западной стороне квартиры.

Чтобы образовались бутоны - цветку необходимы фосфор и калий. Выбирайте удобрение, чтобы в него входили эти вещества.

Полив в этот период лучше ограничить - максимум один раз в две недели.

Кроме того, следите за температурой. Отставьте растение подальше от батареи.

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