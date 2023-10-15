Зачем бросать песок или известь в лунку с чесноком: посадка, о которой не все знают

Чтобы чеснок порадовал вас урожаем, обязательно внесите при высадке его в лунку важную подкормку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Полезно добавлять в лунку с чесноком древесную золу, которая богата фосфором, калием и другими полезными элементами.

Если на участке тяжелая глинистая почва, смело кладите немного песка или вермикулита, чтобы почва стала более рыхлой и позволяла головкам разрастаться вширь.

Если грунт слишком кислый, то хорошо добавить в лунку известь, которая уравновесит состав почвы. А улучшить аэрацию и сохранить влагу можно с помощью керамзита или перлита.

Источник: belnovosti.by