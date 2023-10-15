Не только известь! Добавьте эти средства в побелку, защитите деревья от ранок, болезней и вредителей

В осеннюю побелку можно добавить секретный ингредиент, который еще лучше защитит деревья от ранок, болезней и вредителей. Ведь известь - это хорошо, но не так эффективно, как хочется.

Разведите в 10 литрах воды 2,5 килограмма гашеной извести и добавьте 500 грамм медного купороса. И чтобы побелка дольше держалась на коре - отправьте к раствору 200 грамм столярного клея.