Нагар со дна сковороды убрали уксусом — на глазах отошел хлопьями: невероятно просто

Если ваша сковорода сильно подгорела, не отчаивайтесь, ее легко будет отмыть при помощи простого уксусного метода. В сочетании с солью уксус отлично работает даже против самых тяжелых наслоений.

На ваших глазах твердый слой размякнет и начнет отходить от стенок посуды.

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Бросьте в сковороду 2 столовые ложки соли, вылейте 200 миллилитров столового уксуса, поставьте на плиту и доведите раствор до кипения.

Далее влейте в уксус с солью 1 литр воды, проварите 10 минут. Остудите и отмойте металлической губкой.

Источник: belnovosti.by