Как спасти герань от «черной ножки» после обрезки - самый простой способ, не удобрение

После обрезки герань часто начинает гнить. В садоводстве эта болезнь называется «черной ножкой». Особенно это касается цветов, которые осенью пересаживают из грунта в горшок.

А все дело в неправильном уходе. Практика показывает, что ненужные побеги у герани не надо обрезать ножницами или секатором - лучше всего обламывать их пальцами.