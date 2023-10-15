Как спасти герань от «черной ножки» после обрезки - самый простой способ, не удобрение

После обрезки герань часто начинает гнить. В садоводстве эта болезнь называется «черной ножкой». Особенно это касается цветов, которые осенью пересаживают из грунта в горшок.
А все дело в неправильном уходе. Практика показывает, что ненужные побеги у герани не надо обрезать ножницами или секатором - лучше всего обламывать их пальцами.
Это самый простой способ, который отлично работает. Считается, что тогда стебель у герани не гниет, и, соответственно, не появляется «черная ножка».
Место надлома обязательно надо замазать зеленкой. Тогда в растение не попадет инфекция.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».