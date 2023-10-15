Пышная запеканка вместо скучного омлета — мягкая как облако

Яичная запеканка отличная альтернатива наскучившему омлету. Готовится практически так же, а вкус и консистенция другие.
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При соблюдении пропорций получается пышное и нежное блюдо, которое буквально тает во рту. Такому завтраку будут рады все.
Понадобятся: яйца (5 шт), вода (5 ст.л.), молоко (50 мл), сливки (50 мл), соль и перец по вкусу. Многие добавляют еще и сметану, но она портит текстуру запеканки, поэтому лучше этого не делать.
Взбейте яйца, плавно введите воду, продолжая при этом помешивать, следом влейте молоко, сливки, соль и перец. Массу перелейте в форму для запекания и отправьте в духовку на 3-4 минуты при 180 градусах.
Если хочется румяной корочки, то можно добавить сливочное масло, пишет «Городовой».