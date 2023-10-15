Пышная запеканка вместо скучного омлета — мягкая как облако

Взбейте яйца, плавно введите воду, продолжая при этом помешивать, следом влейте молоко, сливки, соль и перец. Массу перелейте в форму для запекания и отправьте в духовку на 3-4 минуты при 180 градусах.

Если хочется румяной корочки, то можно добавить сливочное масло, пишет «Городовой».