Два способа убрать пыль со шкафов навсегда: трюк с протиркой — быстро и просто

При помощи обычного глицерина или кондиционера для белья вы можете избавить себя от такого неприятного занятия, как вытирание пыли.
Если процедуру повторять регулярно, то вы никогда ее не увидите на своих шкафах.
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Для того, чтобы сделать пылеотталкивающий слой на поверхностях для начала протрите их начисто. Далее смочите ватный диск или тряпку в глицерине или кондиционере для белья, обработайте полки, потом сухой тряпкой разотрите жидкости.
Теперь пыль практически перестанет оседать на полках и подоконниках, а вы вместо работы можете заниматься своими любимыми делами!
Источник: Telegram-канал «Горничная».