Два способа убрать пыль со шкафов навсегда: трюк с протиркой — быстро и просто

При помощи обычного глицерина или кондиционера для белья вы можете избавить себя от такого неприятного занятия, как вытирание пыли.

Если процедуру повторять регулярно, то вы никогда ее не увидите на своих шкафах.

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