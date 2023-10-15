Сметают пачками: сорта томатов, которые покорили дачников вкусом и живучестью, самые продаваемые

Существуют сорта томатов, которые покорили дачников в 2023 году. Они живучие, вкусные, сладкие и почти не нуждаются в уходе. Это самые продаваемые семена. Они сортовые, не гибриды. А это значит, что один раз купили, а дальше просто собирайте семена.

И речь идет о сортах «Безразмерный» и «Желтый гигант». Оба крупноплодные и очень вкусные. Вес плодов может доходить до одного килограмма. Плотные, шкурка не трескается.