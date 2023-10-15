Стирка с солью — просто восторг: все пята уходят, вещи почти как новые

Солевая стирка приводит в восторг каждого, кто ее пробует. Даже с дешевеньким порошком вещи превратятся в чистейшие, все пятна отойдут, серость исчезнет, застиранная ткань вернет свой первоначальный вид.

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Отмерим 8 столовых ложек, 1 столовую ложку лимонной кислоты и 1 столовую ложку бальзама для волос. Растворим в 1 литре воды.

Этот состав будем использовать в машинной стирке, наливая в отсек для кондиционера. Порошка нужно отмерять как обычно. Вещи на выходе будут роскошными.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно».