Как укрывать розы на зиму, чтобы не сгнили (есть нюансы)

Укрыть розы на зиму, казалось бы, ничего сложного, но даже в таком вопросе есть нюансы. Существуют определенные тонкости по уходу, при несоблюдении которых цветы могут не дожить до весны и сгнить.

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Парковые розы стоит утеплять обычным лапником. Другим видам растения подойдет способ укладывания под парниковые дуги, после чего их нужно накрыть двумя слоями спанбонда.