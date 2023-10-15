Как укрывать розы на зиму, чтобы не сгнили (есть нюансы)

Укрыть розы на зиму, казалось бы, ничего сложного, но даже в таком вопросе есть нюансы. Существуют определенные тонкости по уходу, при несоблюдении которых цветы могут не дожить до весны и сгнить.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Парковые розы стоит утеплять обычным лапником. Другим видам растения подойдет способ укладывания под парниковые дуги, после чего их нужно накрыть двумя слоями спанбонда.
Важно учесть, что укрывной материал не должен касаться побегов. Плюсом станет, если оставить открытыми и боковины. С наступлением морозов эти участки следует прикрыть, а с наступлением весны снова открыть. Если этого не сделать, розы загниют, предупреждает «Городовой».