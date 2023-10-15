1 таблетка, и даже самый чахлый цветок оживет - пышное цветение, листья не будут портиться

Чтобы оживить даже самые чахлые и ослабленные домашние растения - подойдет всего одна таблетка из аптеки. Особенно хороша эта подпитка для тех цветов, которые не хотят наливаться бутонами и имеют проблемы с листьями.
Речь идет о фурацилине, который стоит копейки. От него тут же появляется множество бутонов. А листья наливаются ярко-зеленым цветом. Не желтеют и не гниют.
Разведите одну таблетку в одном литре отстоянной воды. Тщательно перемешайте и поливайте комнатные цветы по 150 миллилитров на одно растение.
Повторяйте процедуру один раз в месяц. И будет счастье.
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