Дешевеньким аптечным бутыльком за раз убрали черный нагар с днища сковороды: просто полили

Даже самые старые сковороды начнут блестеть как новые под воздействием дешевеньких средств из аптечки.

Нагар на посуде под их воздействием размягчается и его можно просто удалить со стенок.

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В одной мисочке соединим нашатырный спирт и борную кислоту в равных пропорциях и нанесем состав на поверхность сковороды с нагаром.

Через 3 часа наслоения станут размягчаться, их будет легко удалить щеточкой или металлической губкой.

Данный состав также можно применять для очищения противней, духовок, казанов, старых крышек и конфорок.

Источник: tut-news.ru