Не вносите золу под эти растения - ничего не вырастет, сожжете корни

Зола может быть как полезным удобрением для почвы, так и вредным. Некоторые растения подкормка может повредить, поэтому вносить ее можно не везде, иначе лишитесь урожая.
Зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее нельзя подкладывать к растениям, которые любят кислый грунт. Например, гортензии, азалия, клюква, голубика. Корни сожгутся.
При этом огурцы, капуста, томаты и фасоль предпочитают нейтральные почвы. А это значит, что зола им подходит, причем в любом виде - раствор или сухая смесь.
Но есть норма внесения зола. Это не более 200 грамм на квадратный метр. В противном случае, вы рискуете испортить и другие культуры.
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