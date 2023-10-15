Не вносите золу под эти растения - ничего не вырастет, сожжете корни

Зола может быть как полезным удобрением для почвы, так и вредным. Некоторые растения подкормка может повредить, поэтому вносить ее можно не везде, иначе лишитесь урожая.

Зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее нельзя подкладывать к растениям, которые любят кислый грунт. Например, гортензии, азалия, клюква, голубика. Корни сожгутся.