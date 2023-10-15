Сразу чернеет: каплей аптечного средства отличаем подделку от настоящего сыра

Сыр стоит дорого, а подделать его – проще просто. И хотя сейчас запрещено называть сыр с примесями сыром (только сырный продукт), некоторые ушлые производители игнорируют данный факт.

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При помощи капли йода вы легко определите, есть ли в сыре примесь в виде крахмала, который очень часто используют для фальсификации продукта.

Нанесите всего одну каплю аптечного средства на поверхность сыра – эффект вы увидите сразу. Настоящий сыр останется низменным, а тот, что изготовлен с крахмалом, моментально почернеет.