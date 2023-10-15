Внесли 2 удобрения поздней осенью, и картошка в следующем году вырастет размером с ладонь

Существуют удобрения, которые можно вносить в почву на то место, где вы собираетесь весной сажать картошку. В итоге овощи у вас вырастут огромные, размером с ладонь.

И первая подкормка - горчичный жмых. Это органическое удобрение, которое желательно вносить поздней осенью. Оно обеззараживает почву, и избавляет дачников от популярных вредителей. Например, от колорадского жука.

Второе средство - табачная пыль. За счет него картофель будет расти и набираться сил. Все болезни тоже уйдут.

В отдельной емкости смешайте 7 ложек табачной пыли и столько же ложек горчичного жмыха. После - опудривайте огород. Весной это место перекопайте и сажайте картофель.

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