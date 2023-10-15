Вместо тонны навоза и компоста! Рассыпали порошок по огороду осенью - не тратьте деньги

Навоз - отличное удобрение! Но в XXI веке существуют подкормки, которые по своему качеству превзошли его в разы - и по качеству, и по цене.

Кроме того, с покупным навозом вам могут привести новые болезни и вредителей, которых раньше никогда не было. Многие дачники жалуются как раз на такую проблему.

Поэтому лучше всего использовать сухие смеси. Они быстро перегнивают и моментально насыщают почву полезными веществами. Например, Диатомит садовый. Это одно из самых недооцененных удобрений.

В него входят кремний, магний, кальций и калий, которые делают грунт рыхлым и плодородным. Средство также убивает вредителей и болезни.

Идеально удобрять огород осенью.

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