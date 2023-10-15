Как отличить настоящий растворимый кофе от подделки: трюк с кипятком

Недобросовестные производители растворимого кофе, чтобы получить выгоду добавляют к напитку более дешевые продукты вроде жареных, измельченных в порошок желудей, цикория и подкрашенного крахмала.

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Конечно, это сильно влияет на вкус и аромат напитка. Понять, есть ли в вашем кофе такие добавки поможет простой трюк с кипятком.

Бросьте в прозрачную чашку или стакан с горячей водой ложку кофе и не размешивайте. Понаблюдайте, как он будет растворяться.

Если он станет медленно опускаться вниз и растворяться постепенно, то кофе настоящий. Если выпадет осадок, то в продукте есть примеси.

Чаще всего подделывают поршкообразный, а не гранулированный растворимый кофе.