Крышки с липким слоем махом стали как новые: помог секрет с кипятком — жаль раньше не знали

Даже самые сальные крышки от старых сковородок быстро придут в порядок от этого действенного метода чистки. Он простой, доступный, дешевый.

Благодаря такой чистке уйдут старые наслоения пригоревшей пищи, жира. Отойдут даже слои грязи из-под ободка.

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2 чайные ложки соды и 1 чайную ложку сухой горчицы бросим в таз. Погрузим в него же крышки, которые нужно отмыть. И все зальем кипятком, чтобы порошки растворились, а крышки покрылись полностью.

Продержим в растворе не менее 15 минут, очищающий эффект будет виден почти сразу. Наслоения мгновенно станут отходить.

Источник: belnovosti.by