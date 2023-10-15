До каких высот спекулянты поднимут доллар: уже на новой неделе — печальные цифры

В начале уходящей недели россияне наблюдали 102 рубля за доллар и 108 рублей за евро, но уже ближе к выходным «американец» вдруг начал стоить меньше 97 рублей, европейская валюта — в районе 102 рублей.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в ближайшей перспективе меры поддержки вроде продажи валютной выручки и ожидания повышения ставки ЦБ, помогут укрепить рубль за счет увеличения предложения валют.

Однако спекулянты, полагает эксперт, постараются возместить часть своих потерь и полностью их закрыть.

«Это означает, что цель для доллара находится на отметке 100 рублей, для евро — 106,5 рублей, для юаня — 13,71 рубля», - прокомментировал Антонов.

Источник: 1prime.ru