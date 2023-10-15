Как быстро взбить пену для капучино чайником: любое молоко станет словно облачко

Совсем не нужно быть профессиональным бариста, чтобы в домашних условиях наслаждаться вкуснейшим капучино.

Мало того, не нужно покупать капучинатор для того, чтобы взбить сливки для кофе. Да и сливки приобретать не надо.

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Для данного домашнего метода подойдет молоко любой жирности, любой теплоты, любого производителя. Оно в два счета собьется до пышной пенки.

Возьмите обычный френч-пресс, налейте в него небольшое количество молока и начинайте двигать за ручку пресса вверх и вниз. Пена начнет появляться сразу же. Доведите до нужной кондиции и наслаждайтесь ароматным капучино!

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»