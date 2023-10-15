Эксперты рассказали, когда и почему кошки злятся на своих хозяев

А вот игнорирование от пожилой кошки может означать то, что она просто вас не видит и не слышит.

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Еще кошка может испытывать страх. И необязательно из-за хозяина.

Еще агрессия – признак плохого самочувствия кошки.

А еще эти питомцы могут быть расстроенными. Тогда они тоже будут злиться. Об этом рассказали в belnovosti.by.