Эксперты рассказали, когда и почему кошки злятся на своих хозяев

Стало известно, почему кошка может проявлять по отношению к своему хозяину агрессию.
Эксперты отмечают, что даже кошка иногда хочет побыть наедине с собой. Она может быть, как и люди, не в настроении. И ее не стоит отвлекать от важных дел.
А вот игнорирование от пожилой кошки может означать то, что она просто вас не видит и не слышит.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Еще кошка может испытывать страх. И необязательно из-за хозяина.
Еще агрессия – признак плохого самочувствия кошки.
А еще эти питомцы могут быть расстроенными. Тогда они тоже будут злиться. Об этом рассказали в belnovosti.by.