Эксперты рассказали, когда и почему кошки злятся на своих хозяев

Кошки. Фото: Global Look Press

Оказалось, у этих животных тоже есть свои прихоти и эмоции.

Стало известно, почему кошка может проявлять по отношению к своему хозяину агрессию.

Эксперты отмечают, что даже кошка иногда хочет побыть наедине с собой. Она может быть, как и люди, не в настроении. И ее не стоит отвлекать от важных дел.

А вот игнорирование от пожилой кошки может означать то, что она просто вас не видит и не слышит.

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Еще кошка может испытывать страх. И необязательно из-за хозяина.

Еще агрессия – признак плохого самочувствия кошки.

А еще эти питомцы могут быть расстроенными. Тогда они тоже будут злиться. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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