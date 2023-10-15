«Начинания дадут стремительные всходы»: астролог поделилась гороскопом для всех на 15-16 октября

Астролог Елена Мун рассказала, что может случиться в период с 15 по 16 октября.

Эксперт в мире гороскопов советует в эти дни начать что-то новое.

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В этот период удастся наладить дела в финансовой сфере.