«Начинания дадут стремительные всходы»: астролог поделилась гороскопом для всех на 15-16 октября

Астролог Елена Мун рассказала, что может случиться в период с 15 по 16 октября.
Эксперт в мире гороскопов советует в эти дни начать что-то новое.
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В этот период удастся наладить дела в финансовой сфере.
«Высокоэнергичный, изобильный и благостный период для начинаний. Планируйте, прописывайте, наводите справки, общайтесь с единомышленниками, начните движение и тогда в скором времени ваши начинания дадут стремительные всходы», – объяснила Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.
При этом 15 и 16 октября – дни повышенной агрессивности. Вы можете столкнуться с размолвками. Об этом астролог рассказала vnimanie.pro.