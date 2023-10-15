Недорогой и вкусный: какой кофе советует «МаркаКачества»

Кофе. Фото: Global Look Press

В организации подсказали, какие бренды напитка стоит брать с прилавков.

В «МаркеКачества» назвали лучшие варианты растворимого кофе.

Один из таких брендов Bourbon Manchester. Зерна для производства этого кофе закупаются в Бразилии.

Вкус данного кофе максимально приближен к натуральному: крепкий и без выраженной кислинки. Стеклянная банка весом  100 граммов обойдется в 380 рублей.

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Первое место занял кофе Gevalia original (Швеция). Этот бренд сделал растворимый кофе очень похожим на классический вариант данного напитка.

А швейцарская марка Bushido Kodo не имеет выраженную кислинку или горчинку.

Наконец, на третьем месте оказался французский кофе Carte Noire Original. Участвующие в опросе потребители отметили насыщенный вкус продукта. Об этом сообщили в markakachestva.ru.

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