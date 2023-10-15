Недорогой и вкусный: какой кофе советует «МаркаКачества»

В «МаркеКачества» назвали лучшие варианты растворимого кофе.
Один из таких брендов Bourbon Manchester. Зерна для производства этого кофе закупаются в Бразилии.
Вкус данного кофе максимально приближен к натуральному: крепкий и без выраженной кислинки. Стеклянная банка весом 100 граммов обойдется в 380 рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Первое место занял кофе Gevalia original (Швеция). Этот бренд сделал растворимый кофе очень похожим на классический вариант данного напитка.
А швейцарская марка Bushido Kodo не имеет выраженную кислинку или горчинку.
Наконец, на третьем месте оказался французский кофе Carte Noire Original. Участвующие в опросе потребители отметили насыщенный вкус продукта. Об этом сообщили в markakachestva.ru.