Недорогой и вкусный: какой кофе советует «МаркаКачества»

В «МаркеКачества» назвали лучшие варианты растворимого кофе.

Один из таких брендов Bourbon Manchester. Зерна для производства этого кофе закупаются в Бразилии.

Вкус данного кофе максимально приближен к натуральному: крепкий и без выраженной кислинки. Стеклянная банка весом 100 граммов обойдется в 380 рублей.

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Первое место занял кофе Gevalia original (Швеция). Этот бренд сделал растворимый кофе очень похожим на классический вариант данного напитка.