Как правильно нарезать картофель для супа – советы от настоящих кулинаров

Стало известно, как правильно нарезать картофель в суп.
Оказалось, что только для ухи можно произвольно резать картофель.
Например, если вы хотите сварить щи, то стоит нарезать картофель тонкой соломкой. Тогда он не заглушит вкус капусты. То же относится к борщу.
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А вот в гороховый суп добавляйте картошку кубиками. Об этом рассказали в sportkp.ru.
Напомним, ранее шеф-повар поделился рецептом необычных пельменей для праздничного стола.