Как правильно нарезать картофель для супа – советы от настоящих кулинаров

Стало известно, как правильно нарезать картофель в суп.

Оказалось, что только для ухи можно произвольно резать картофель.

Например, если вы хотите сварить щи, то стоит нарезать картофель тонкой соломкой. Тогда он не заглушит вкус капусты. То же относится к борщу.

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А вот в гороховый суп добавляйте картошку кубиками. Об этом рассказали в sportkp.ru.