Модный миф или незыблемое правило: стоит ли надевать бежевые колготки осенью

Стилист заявила, что у телесных колготок осенью только один минус – их толщина. А теплые колготки обычно делают темных оттенков.

«Плотность аксессуара зависит от комплекта и образа жизни в целом. Чаще всего для осеннего времени года женщины предпочитают колготки плотностью 40 den», – добавила стилист в беседе с gorodovoy.ru.