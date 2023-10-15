Модный миф или незыблемое правило: стоит ли надевать бежевые колготки осенью

Стилист рассказала, действительно ли неуместно надевать телесные колготки осенью.
Имиджмейкер Мария Луконина попросила не слушать тех, кто не считает телесные колготки осенним аксессуаром.
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«Уместны ли тонкие колготки бежевого цвета? Задам вопрос: какой вариант мы можем предложить к небесно-голубому платью из шерсти, сапожкам молочного цвета и светлому пальто?», – поинтересовалась эксперт.
Стилист заявила, что у телесных колготок осенью только один минус – их толщина. А теплые колготки обычно делают темных оттенков.
«Плотность аксессуара зависит от комплекта и образа жизни в целом. Чаще всего для осеннего времени года женщины предпочитают колготки плотностью 40 den», – добавила стилист в беседе с gorodovoy.ru.