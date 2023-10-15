Жирное пятно покинет вашу одежду: найден эффективный способ стирки

Одежда. Фото: Global Look Press 

Не спешите расставаться с любимой вещью.

Стало известно, как убрать жирное пятно с одежды.

Опытные хозяйки знают, что жирное пятно на одежде – не повод вбрасывать любимые блузку или брюки. Следы можно удалить с помощью народного средства.

Результат вас удивит. И для этого стоит смешать шесть чайных ложек нашатырного спирта и одну чайную ложку мелкой соли.

Главное – наносись кашицу аккуратно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

После того, как состав подсохнет, нужно постирать вещь вручную или в машине. Но сильно линяющие вещи так стирать нельзя. Об этом сообщили в thevoicemag.ru.

Читайте также