Жирное пятно покинет вашу одежду: найден эффективный способ стирки

Стало известно, как убрать жирное пятно с одежды.

Опытные хозяйки знают, что жирное пятно на одежде – не повод вбрасывать любимые блузку или брюки. Следы можно удалить с помощью народного средства.

Результат вас удивит. И для этого стоит смешать шесть чайных ложек нашатырного спирта и одну чайную ложку мелкой соли.