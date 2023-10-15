Шикарные стрелки Арианы Гранде за пару минут – найден бьюти-лайфхак

Эксперты по макияжу рассказали, как сделать стрелки на глазах. Лучше рисует только певица Ариана Гранде.

Зарубежная исполнительница Ариана Гранде часто использует макияж с использованием четких стрелок.

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Многие ее поклонницы, в том числе из России, мечтают научиться рисовать такие же стрелки. Вот только это не так просто. Но лайфхак для этого дела найден.