Шикарные стрелки Арианы Гранде за пару минут – найден бьюти-лайфхак

Эксперты по макияжу рассказали, как сделать стрелки на глазах. Лучше рисует только певица Ариана Гранде.
Зарубежная исполнительница Ариана Гранде часто использует макияж с использованием четких стрелок.
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Многие ее поклонницы, в том числе из России, мечтают научиться рисовать такие же стрелки. Вот только это не так просто. Но лайфхак для этого дела найден.
Ариана Гранде сообщила, что чаще всего она рисует стрелки при помощи карандаша для глаз. Певица наносит немного средства на веко. И после быстро проводит кончиком ногтя по натянутой коже. Так получается идеальная прямая линия. Об этом рассказали в hevoicemag.ru.