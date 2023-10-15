Солнечное затмение в знаке зодиака Весы: что ждать после него?

Стало известно, что ожидать, по мнению астрологов, после огненного кольца в Весах.

Партнерство и брак – именно за это отвечает знак Весы. Также сюда относится сфера карьеры и репутации. Поэтому эксперты по эзотерике просят проверить личную и рабочую жизнь в ближайшие дни после 14 октября. Есть вероятность усложнения проблем в этих сферах.

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Также во время солнечного затмения и после него стоит уравновесить свои дела.