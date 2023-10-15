Wildberries возвращает деньги: комиссия после покупки оказалась незаконной

Wildberries. Фото: Global Look Press 

Маркетплейс могут проверить после отмены недавнего решения.

Онлайн-площадка для покупок Wildberries стала возвращать незаконную комиссию.

Еще несколько дней назад владельцы Wildberries придумали новую комиссию. При этом покупателям отправили сообщения, что при оплате заказа картами Visa и Mastercard им придется отдать еще 3% от стоимости покупки.

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Однако такое решение не осталось без возмущений общественности.  

Нововведением Wildberries заинтресовалась и Генпрокуратура. И вот представители маркетплейса отменили свои действия. 

Новое уведомление от Wildberries. Фото: Telegram-канал «Звездная пыль». 

Напомним, ранее Wildberries рассказал о запрещенной продукции, поступающей в продажу.

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