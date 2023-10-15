Что ждать в предстоящем году Желтого Дракона по китайскому гороскопу: пора готовиться к переменам

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Отмечается, что 2024 год пройдет продуктивно. Стоит ожидать подъема, самоутверждения и смелости в достижении высот. Этот период станет благоприятным для постановки новый целей и задач, а также для реализации амбиций.

Будущий год по китайскому гороскопу обещает быть интересным и полным возможностей. Эксперты добавили, что выпадет шанс посмотреть на все с новой стороны и внести положительные изменения не только в свою жизнь, но и в окружающую среду, об этом пишет портал Rsute.ru.