Кондиционер для белья можно использовать не по предназначению – не выбрасывайте бутылку

Кондиционер для белья. Фото: Global Look Press 

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Стало известно, почему не стоит выбрасывать бутылку из-под кондиционера для белья.

Опытные хозяйки знают, для чего может пригодиться использованная бутылка для ухода за одеждой. 

Оказалось бутылку можно превратить в горшок для цветов. Стоит только удалить узкую часть, насыпать туда землю и посадить растение.

Если для растения необходим дренаж, то еще и прокалывается дно. 

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А еще из бутылки может получиться хорошая лейка. Для этого важно сделать достаточное количество отверстий с помощью гвоздя или большой иглы. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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