Кондиционер для белья можно использовать не по предназначению – не выбрасывайте бутылку

Если для растения необходим дренаж, то еще и прокалывается дно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А еще из бутылки может получиться хорошая лейка. Для этого важно сделать достаточное количество отверстий с помощью гвоздя или большой иглы. Об этом рассказали в sportkp.ru.