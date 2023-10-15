Кондиционер для белья можно использовать не по предназначению – не выбрасывайте бутылку

Стало известно, почему не стоит выбрасывать бутылку из-под кондиционера для белья.
Опытные хозяйки знают, для чего может пригодиться использованная бутылка для ухода за одеждой.
Оказалось бутылку можно превратить в горшок для цветов. Стоит только удалить узкую часть, насыпать туда землю и посадить растение.
Если для растения необходим дренаж, то еще и прокалывается дно.
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А еще из бутылки может получиться хорошая лейка. Для этого важно сделать достаточное количество отверстий с помощью гвоздя или большой иглы. Об этом рассказали в sportkp.ru.