Что нужно сделать перед аппаратным маникюром: советы специалистов

Ногти. Фото: Global Look Press 

Пересмотрите свой уход за ногтями и руками.

Специалисты по маникюру рассказали, как стоит подготовиться перед походом в салон для аппаратного ухода за ногтями.

Нейл-специалисты советуют за сутки до похода к мастеру отказаться от использования кремов и масел.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».  

Все дело в том, что у ногтей может появиться чувствительность к аппарату. Так как косметические средства делают кожу более мягкой. 

Размягченными частичками можно забить фрезу аппарата. И это помешает идеально прочистить кутикулу. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Читайте также