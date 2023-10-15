Что нужно сделать перед аппаратным маникюром: советы специалистов

Специалисты по маникюру рассказали, как стоит подготовиться перед походом в салон для аппаратного ухода за ногтями.

Нейл-специалисты советуют за сутки до похода к мастеру отказаться от использования кремов и масел.

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Все дело в том, что у ногтей может появиться чувствительность к аппарату. Так как косметические средства делают кожу более мягкой.