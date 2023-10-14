По 7 500 рублей: в октябре пенсионерам увеличат доплаты — приятный сюрприз

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многие получают не только пенсию, но и доплаты. Иногда проходит индексация денежных выплат. А в октябре пенсионеры были приятно удивлены новым увеличением своих ежемесячных доплат которые некоторые из них получат уже в ближайшие дни.
Примечательно, что перерасчет пройдет автоматически, поэтому писать заявление не нужно. Деньги получат тех, кто достиг определенного возраста.
Речь идет о предоставлении дополнительной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, которая будет начисляться Социальным фондом с момента достижения пенсионером 80 лет или с момента установления статуса инвалида 1 группы.
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Добавим, что сумма дополнительной выплаты составит 100% от текущей суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, сообщает сайте Соцфонда. В 2023 году эта сумма составляет 7 567,33 рубля. Однако в 2024 году эту выплата планируют проиндексировать.