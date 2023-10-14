По 7 500 рублей: в октябре пенсионерам увеличат доплаты — приятный сюрприз

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многие получают не только пенсию, но и доплаты. Иногда проходит индексация денежных выплат. А в октябре пенсионеры были приятно удивлены новым увеличением своих ежемесячных доплат которые некоторые из них получат уже в ближайшие дни.

Примечательно, что перерасчет пройдет автоматически, поэтому писать заявление не нужно. Деньги получат тех, кто достиг определенного возраста.