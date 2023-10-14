Мучились годами, а избавились за ночь: рецепт эффективного средства от тараканов — насекомые мрут пачками

Многие хозяйки годами не могут избавиться от тараканов. Они испробовали кучу магазинной химии и народных средств, но все без толку. Если вы тоже из их числа, срочно записывайте рецепт из СССР. От этого состава насекомые мрут пачками.

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Все просто. Возьмите 2-3 ложки манной каши, разбавьте ее небольшим количеством чая с сахаром и добавьте сюда же несколько щепоток буры. Хорошо все перемешайте. Разделите смесь на множество мелких частей, скатайте из них шарики и разбросайте их по укромным уголкам кухни.

Можете не сомневаться: за ночь тараканы наедятся до отвала, но пережить поздний ужин не смогут. Сгинут все. Вам останется только собрать их и выбросить в мусорное ведро.

Источник: novostivl.ru