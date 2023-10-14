Подходит даже после 55: стилист назвала самую модную юбку для взрослых женщин — идеально смотрится

По словам эксперта, своей актуальности не теряют кожаные юбки. Если ее правильно подобрать, то она может стать одним из главных элементов базового гардероба. Тут главное учесть фигуру и купить юбку, которая будет подходить по крою, посадке и длине.

Стилист отметила, что лучшим вариантом станет длина миди. Однако тут следует помнить, что юбка ни в коем случае не должна заканчиваться в самом широком месте ноги.

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«Носить в осенне-зимний период юбки такой длины следует строго с высокими сапогами или ботильонами, уходящими под подол. Сочетайте актуальную вещь с рубашками мужского кроя, блузами и фактурными жакетами, топами и уютными кардиганами, объемными свитерами», — сказала Тарасова, пишет портал «Городовой».

Она добавила, что в этом сезоне также можно присмотреться к цветной коже. Глубокие оттенки изумрудного, шоколадного или бургунди станут идеальным выбором.