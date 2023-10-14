Подходит даже после 55: стилист назвала самую модную юбку для взрослых женщин — идеально смотрится

Женщины обычно регулярно пополняет гардероб, но важно иметь несколько базовых вещей. Обычно юбка выручает в таком вопросе, так как ее можно сочетать с самым разным верхом. Но с возрастом многие дамы отказываются от этого предмета гардероба. А стилист Анна Тарасова рассказала, какие модели будут особенно актуальны в этом сезоне и подойдут даже взрослым женщинам.
По словам эксперта, своей актуальности не теряют кожаные юбки. Если ее правильно подобрать, то она может стать одним из главных элементов базового гардероба. Тут главное учесть фигуру и купить юбку, которая будет подходить по крою, посадке и длине.
Стилист отметила, что лучшим вариантом станет длина миди. Однако тут следует помнить, что юбка ни в коем случае не должна заканчиваться в самом широком месте ноги.
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«Носить в осенне-зимний период юбки такой длины следует строго с высокими сапогами или ботильонами, уходящими под подол. Сочетайте актуальную вещь с рубашками мужского кроя, блузами и фактурными жакетами, топами и уютными кардиганами, объемными свитерами», — сказала Тарасова, пишет портал «Городовой».
Она добавила, что в этом сезоне также можно присмотреться к цветной коже. Глубокие оттенки изумрудного, шоколадного или бургунди станут идеальным выбором.