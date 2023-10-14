Самый урожайный сорт 2023 года — этот картофель обогнал всех конкурентов: можно собрать до 700 кг с сотки

Если вы хотите получить гарантированно хороший урожай картофеля, обратите внимание на сорт под названием «Бернина».

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Он отлично показал себя в прошлом сезоне. Урожайность просто запредельная. Выше не найти. По отзывам дачников, можно собрать до 700 килограммов с одной сотки.

Картофель этого сорта относится к среднеспелым. Клубни «Бернины» имеют продолговатую форму. Кожура плотная. Плоды устойчивы ко многим болезням и вредителям, благодаря чему отлично хранятся зимой.

В общем, не сорт, а мечта. Запасайтесь посадочным материалом заранее. Не исключено, что спрос на этот сорт будет выше, чем предложение.

Источник: Дзен-канал «Чудогрядка.рф»