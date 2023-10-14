Получаются невероятно сочные: раскрыт секретный ингредиент вкуснейших пельменей

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Для приготовления пельменей нужно взять емкость, заполненную сырым яичным желтком. Таким обычно покрывают пирожки перед выпеканием, чтобы готовое блюдо было более румяным.

Края теста пельменей надо нужно смазать желтком: он выступает в качестве склеивающего средства. Это и позволит сделать так, чтобы тесто не разваливается даже в кипятке, а пельмени сохранили свою форму и аппетитный вид, пишет sterlegrad.ru.