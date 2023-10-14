Сделайте это с яблоней до холодов: в новом году будет море фруктов — соберете больше тонны с дерева

Многие дачники считают, что достаточно внести удобрения и укрыть посадки на зиму. Но это не так. Чтобы получить в новом году солидный урожай, нужно обработать яблони от болезней и вредителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Процедуру рекомендуется проводить в октябре, после завершения плодоношения. Для того чтобы уберечь посадки от насекомых и прочих напастей, следует приготовить раствор медного купороса.

Рецепт простой. Возьмите 5 литров теплой воды и 100 граммов препарата. Смешайте их в стеклянной или эмалированной емкости. Доведите жидкость до однородного состояния и распылите ее по стволу и веткам.

На этом все. Обработка завершена. Если все сделать так, как написано в инструкции, яблоня будет здоровой и порадует вас крупными плодами. По заверениям бывалых садоводов, с дерева можно собрать от 1 до 2 тонн яблок.

Источник: ogorod.ru