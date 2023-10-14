Храните хлеб только так — буханка будет свежей и хрустящей даже через неделю: секрет в соседе

Иногда хлеб теряет свои вкусовые качества уже через пару дней. А еще через сутки булка может покрыться плесенью. Поэтому часть продукта приходится выбрасывать. Но, как выяснилось, подобных проблем можно избежать.

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Опытная хозяйка рассказала, что срок годности мучных изделий можно существенно продлить. Буханка будет свежей и хрустящей даже через неделю, если хранить ее рядом с сельдереем.

Инструкция простая. Возьмите полиэтиленовый пакет. Сложите в него куски хлеба, а затем забросьте к ним треть стебля зеленого овоща. Завяжите мешок на узел и положите в кухонный шкаф.

Источник: Youtube-канал «Здоровое питание»