Главный хит осени-2023: стильный и необычный оттенок маникюра — только для самых смелых

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Отмечается, что в этом сезоне стоит забыть о ягодных и фруктовых цветах, которые популярны лето. Теперь в топе шоколадные, медовые и оливковые тона.

Латте-маникюр уже назвали новым хитом сезона. Кофейные и молочные оттенки стали популярными благодаря бьюти-блогерам и модным инфлюенсерам, которые активно делают макияж в таких тонах.

Этой осенью теплые коричневые, сливочные и нежные кремовые оттенки стоит выбрать для маникаюра. Они выглядят не банально и придают ногтям соблазнительное очарование осени, пишет Marieclaire.ru