Главный хит осени-2023: стильный и необычный оттенок маникюра — только для самых смелых

Девушки привыкли, что нужно ухаживать не только за волосами, но и за руками. Примечательно, что маникюр многие делают регулярно, а дизайн ногтей даже стал частью стиля. И недавно нейл-дизайнеры назвали самый стильный оттенок маникюра на осень-2023. Это оказался необычный кофейный цвет, которому дали приятное и вкусное название «латте».
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Отмечается, что в этом сезоне стоит забыть о ягодных и фруктовых цветах, которые популярны лето. Теперь в топе шоколадные, медовые и оливковые тона.
Латте-маникюр уже назвали новым хитом сезона. Кофейные и молочные оттенки стали популярными благодаря бьюти-блогерам и модным инфлюенсерам, которые активно делают макияж в таких тонах.
Этой осенью теплые коричневые, сливочные и нежные кремовые оттенки стоит выбрать для маникаюра. Они выглядят не банально и придают ногтям соблазнительное очарование осени, пишет Marieclaire.ru