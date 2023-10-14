Больше никаких затяжек: опрыскайте колготки этим составом — они станут в разы прочнее

Капроновые колготки — вещь недолговечная. Они то и дело рвутся. Стрелки и затяжки появляются на них от любого неосторожного движения. Поэтому модницы жалуются на то, что вынуждены тратить кучу денег на покупку чулочно-носочных изделий.

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Знакомая проблема? Тогда этот совет вас очень выручит. Оказывается, колготки можно сделать прочнее. Для этого нужен обычный лак для волос и несколько минут свободного времени.

Инструкция простая. Разверните новые капронки и опрыскайте их средством для укладки. Дождитесь, когда лак высохнет, и используйте их по назначению.